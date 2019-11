Gordon Ramsay não olha a custos quando toca de mimar as filhas. A prova disso é o facto do chef ter pagado mais de meio milhão de euros para Ed Sheeran atuar na festa de aniversário da sua filha Matilda.

Segundo o jornal The Sun, Ramsay quis oferecer um presente inesquecível a Tilly, no seu 18º aniversário, já que a jovem é fã do cantor. "A festa da Tilly foi de outro nível. Tornou-se claro que Gordon não olhou a gastos para ter a certeza que esta seria uma noite que iria lembrar para sempre", revelou uma fonte ao tabloide britânico.

