Renato Godinho foi o mais recente convidado de Daniel Oliveira, do programa Alta Definição.

O ator da SIC teve uma conversa franca onde abriu o coração para falar de alguns temas que lhe são mais sensíveis como por exemplo o filho, Sebastião, com quem lamenta estar poucas vezes desde que se separou, depois de 13 anos de união: "Vejo o lado positivo: Não estou todos os dias, então quando estou vai ser ainda mais especial".

Durante a entrevista, Renato ainda falou sobre a família com quem não tem uma relação muito próxima. "A família sempre foi um assunto delicado para mim porque apesar de ter esse pilar familiar, não tenho uma família numerosa. Não tenho uma família sequer harmoniosa. Aliás é completamente disfuncional", começou por dizer. "Estou anos sem falar com os meus primos, que são poucos. As tias não falam com os tios. Quando criei a minha família projetei isso: dar aquilo que não tive. E quando percebes que há uma falência desse projeto é muito difícil", explicou.