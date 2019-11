Instagram

Diana Monteiro e José Ferreira estão separados. Depois de cinco anos de namoro, a atriz e o fotógrafo, que se conheceram durante uma situação caricata – um acidente de viação – decidiram terminar a relação.

Embora tenham tentado manter a discrição em relação a este assunto, a verdade é que os sinais de rutura já são evidentes: ambos apagaram as fotografias em que apareciam juntos e deixaram de seguir as páginas um do outro.

Instagram

Confrontada com as notícias da separação, Diana Monteiro disse à TVGuia: "Não vou falar sobre o assunto. Não falo sobre a minha vida privada".

Diana Monteiro tornou-se conhecida depois de participar na série juvenil Morangos Com Açúcar, da TVI, e de ter integrado a banda Just Girls.