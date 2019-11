Rui Maria Pêgo e Raquel Strada mantêm uma forte amizade há vários anos. É comum partilharem vários dos momentos que vivem juntos nas redes sociais. Desta vez, o locutor de rádio quis deixar uma mensagem especial para aquela que é uma das suas melhores amigas, a propósito do seu aniversário.

Na sua conta de Instagram, o ator partilhou uma fotografia com Raquel Strada, que pode ver na fotografia abaixo, e escreveu: "Há uns dias a Raquel fez anos e acabei a dormir por lá, com a benção do Kitó, claro. Fizemos a cama os dois e tudo. Eu e a Raquel somos muito diferentes. Eu moreno, ela loira. Eu a gostar de silêncio, ela a explodir de vida. A Raquel a ficar bem dentro de tudo, e eu alegremente a não encontrar um fato que me sirva. Nem faz mal. É só mais uma dica do universo a dizer-me o habitual: aquilo que quero mesmo tenho eu de inventar", começou.

Rui Maria Pêgo abriu o coração e desfez-se em elogios: "Numa época em que dizemos pouco aos outros que gostamos deles, deixem-me encharcar o vosso feed de amor. Vou ser da Raquel para sempre. Até ao dia em que o nosso melhor passeio seja chegar ao final do Jardim da Estrela e cair inanimado no meio dos patos. Se ainda existirem patos. Depois de morrer vou continuar a ser muito espectro e, claro, muito chato. Parabéns atrasados, Raquel. You're the light that never goes out (És a luz que nunca se apaga)".

Os seguidores não ficaram indiferentes e a própria blogger também não, que rapidamente comentou a publicação: "Seremos velhos, chatos, muito diferentes (se formos literais na diferença se calhar seremos um pouco menos, os cabelos brancos vão-nos uniformizar), mas carregados de amor. Sempre e para sempre".

Reprodução Instagram, DR