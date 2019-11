Instagram

Marta Cruz tinha 18 anos quando viu o pai, Carlos Cruz, ser preso na sequência do mediático caso Casa Pia. Um momento difícil na vida da ex-modelo que a empurrou para o mundo da depedência de drogas e álcool.

"Eu sabia que ia magoar os meus pais e desiludir e isso eu não queria. Sabia que eles não mereciam, sabia que estava muito errada. Estava a matar-me aos poucos", começou por revelar em entrevista a Fátima Lopes,.

"Eu vivia dentro do carro, não ia a casa, pouco ou nada via a minha mãe. Estava constantemente 'em alta' e não os deixava ver-me", contou



A sua mãe, Marluce, explicou ainda que os insultos constantes de que Marta foi alvo devido às acusações de pedofilia de Carlos Cruz levaram-na a refugiar-se nas drogas. "Escreviam cartas e emails a ofendê-la", contou.



Anos mais tarde, em 2011, Marta viria a conta a sua história no livro As Outras Vítimas. "Os meus pais só souberam disso quando eu lancei o livro (...), os meus pais ali souberam o que eu realmente passei, porque eu não os queria desiludir, só isso", afirmou, com a voz embargada.