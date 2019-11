'Mães adolescentes'. Este foi um dos temas desta quinta-feira, dia 14, no Você na TV. Durante o programa, Maria Cerqueira Gomes quis partilhar a sua experiência. A apresentadora namorava com o piloto Gonçalo Gomes e engravidou aos 18 anos.

"Lembro-me muito bem do momento em que soube. Nós éramos completamente apaixonados, eu e Gonçalo. Ele é piloto e lembro-me que nesse fim-de-semana tinha saído no jornal um título que dizia: ‘Gonçalo Gomes imparável’. Quando cheguei a casa do meu pai e lhe contei, ele saiu-se com: ‘Gonçalo, de facto estás imparável a vários níveis’", avançou.

Nasceu uma menina, Francisca, de 15 anos, e o relacionamento com Gonçalo Gomes terminou em 2014. A apresentadora da TVI reforça a família teve um papel fundamental e deixou sempre que Maria Cerqueira Gomes fosse uma presença ativa, sem a substituir como mãe.

"Naquele momento tive a certeza de que o meu rumo iria mudar", sublinhou.. "Olhando para trás, tenho a certeza de que se não tivesse tido a Francisca, provavelmente não estaria aqui a fazer televisão hoje. Teria ido estudar para fora, trabalhado fora, viajado… não teria sido mãe tão cedo, teria sido agora", esclareceu, adiantando que só quis realmente ser mãe na casa dos 30 anos..

Maria Cerqueira Gomes é ainda mãe de João, de dois anos, fruto do relacionamento com António Miguel Cardoso.

Reprodução Instagram, DR