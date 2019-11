Reprodução Instagram, DR

Owen Wilson tem três filhos, todos de relações diferentes e que já terminaram, mas nunca conheceu a sua filha de um ano de idade. A revelação é dada pela ex-namorada e mãe de Lila, Varunie Vongsvirates, em revelações ao Daily Mail.

"O Owen nunca conheceu a Lyla. Ele ajuda financeiramente, mas isso nunca foi ou é sequer a questão", começa por dizer a modelo que namorou "casualmente", segundo a publicação, durante cinco anos. Quando a bebé nasceu, o casal já se tinha separado.E o ator de Hollywood fez um teste de paternidade.

"Ele não a quer visitar e não quer qualquer modelo de custódia dela", acrescentou a modelo que frisou que é "irónico" que o ator desempenhe papéis de pai extremoso no cinema. Owen Wilson é pai de Robert, oito anos, do relacionamento com Jade Duell, e de Finn, cinco anos, do relacionamento com a personal trainer, Caroline Lindqvist.