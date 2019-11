Hoch Zwei

Foi em dezembro de 2013, que Michael Schumacher sofreu um acidente de esqui nos Alpes franceses, que lhe causou graves lesões cerebrais, deixando-o incapacitado. Quase seis anos depois, pouco se sabe sobre o estado de saúde do campeão Fórmula 1. Corinna Schumahcer, mulher do ex-piloto, explicou o motivo pelo qual são conhecidas poucas informações sobre o atual quadro clínico do marido.

"Ele está nas melhores mãos e estamos a fazer tudo o que é possível para o ajudar. Por favor, entendam que estamos apenas a fazer a vontade de Michael, mantendo um assunto tão sensível como a saúde, como sempre foi, em privado. Ele fez tudo por mim. Nunca esquecerei a quem tenho que agradecer. Esse é meu marido Michael", confidenciou, em declarações à revista She.

De referir que depois do grave acidente, o antigo piloto de Fórmula 1 passou vários meses em coma hospitalizado, passou também por uma clínica de reabilitação e acabou depois por ser transferido para sua casa, na Suíça, onde foram criadas as condições necessárias para que tenha a assistência médica de que precisa.