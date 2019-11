Camila Pitanga está a viver um novo amor. Depois da especulação na imprensa que a atriz brasileira mantinha um relacionamento com uma mulher, a assessora acabou mesmo por confirmar a notícia a blogue do jornalista Leo Dias.

A atriz namora Beatriz Coelho, artesã, A página afirma que o relacionamento não é uma novidade para os amigos, mas que Camila Pitanga não queria expor a relação publicamente. A atriz terminou um relacionamente com Rafael Rocha, músico, no início do ano. Em abril, partilhou imagens de Beatriz Coelho numa viagem ao estrangeiro.