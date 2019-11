O Benfica perdia ao intervalo no jogo contra o Santa Clara e, foi no balneário que Bruno Lage quis dar uma reviravolta ao resultado, mas também à estratégia dos jogadores. O técnico "mexeu com as emoções".

Segundo a CMTV, Bruno Lage adiantou aos jogadores que fazendo a mesma performance da primeira parte não iriam vencer o clube adversário. O treinador terá falado na inspiração de três famílias: a do trabalho, a que compõe os adeptos e a de sangue.

E foi aí que revelou que ia ser pai novamente. O treinador, no fim da partida vitoriosa (2-1), declarou que quis "mexer com as emoções dos jogadores", sem adiantar mais nada.

Foi André Almeida, na área de flash interview, que confirmou a novidade. "Não sei se posso partilhar, mas o mister disse-nos que iria ser novamente pai e deu-nos uma força para irmos à procura dos três pontos", disse o lateral do Benfica.