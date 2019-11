O Canadá legalizou o cannabis para fins recreativos, tornando-se assim o segundo país a tomar a iniciativa. Assim sendo, Drake juntou-se à Canopy Growth, companhia de produção de cannabis canadense, para fundar a More Life Growth Company. Objetivo? Produzir e distribuir cannabis.

"A oportunidade de fazer parceria com uma empresa de classe mundial como a Canopy Growth, em escala global, é realmente emocionante. A ideia de poder construir algo especial num setor que está sempre a crescer tem sido inspirador. Mais vida e mais bênçãos", disse Drake em comunicado. O cantor irá ter uma participação de 60% da produtora de cannabis.

A empresa, completamente licenciada, estará “centrada em bem-estar, descoberta e crescimento pessoal em geral, com a esperança de facilitar conexões e compartilhar experiências em todo o mundo”, de acordo com o comunicado.

"Quando começamos a conversar com o Drake, ficamos extremamente inspirados e alinhados numa visão de trazer os melhores produtos de cannabis", disse Mark Zekulin, CEO da Canopy Growth Corporation.

"A perspectiva do Drake como líder cultural e empreendedor combina com a amplitude do conhecimento de cannabis da Canopy Growth e permitirá que a nossa nova empresa traga uma experiência incomparável de cannabis para os mercados globais", acrescentou.

Desde que o país aprovou o uso recreativo de cannabis, caras conhecidas uniram-se a esta indústria. Martha Stuart, apresentadora de TV nos EUA, uniu-se à Canopy Growth para desenvolver uma linha de produtos para humanos e animais. Snoop Dogg, Seth Rogen e Gene Simmons também são outras celebridades que criaram as suas próprias linhas ou começaram a associar-se a marcas estabelecidas.