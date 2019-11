O nascimento do bebé está previsto para janeiro e só agora é que Ashley Graham revelou o sexo do primeiro filho. A modelo plus size esteve no programa de Ellen Degeneres.

Ashley Graham é um dos rostos de positivismo associado a um corpo feminino curvilíneo e saudável. Depois de mostrar as suas estrias ao longo da gravidez (como pode ver acima) e mostrar o seu treino árduo no ginásio (ver abaixo), a modelo contou finalmente que vai ser mãe de um menino.

Durante a entrevista, a modelo revela que tem trocado as sestas por pequenas sessões de exercício para poder ter mais energia.