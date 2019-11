Whitney Houston e Robyn Crawford sempre foram inseparáveis mas o que muita gente não sabe é que as duas mulheres viveram um romance. As declarações foram feitas no novo livro de Robyn, 'A song for you: my life with Whitney Houston', onde esta revela vários segredos da vida da artista.

A história de amor entre as duas mulheres já está a fazer manchete na imprensa internacional, uma vez que era apenas conhecido do público que Whitney e Robyn eram amigas. "Cheguei a um momento em que acho que tenho que me impor pela nossa amizade. Senti a necessidade de defender a mulher por trás da artista" justificou-se.

Whitney e Robyn conheceram-se quando tinham 17 e 19 anos, respectivamente, e, durante algum tempo, até a cantora assinar o primeiro contrato com a editora discográfica Arista Records, mantiveram uma relação. "Depois disso ela disse que não podiamos estar mais fisicamente juntas. Porque isso iria dificultar ainda mais a nossa jornada (...) Ela disse que se as pessoas soubessem iam usar isso contra nós" explicou.

Recorde-se que Whitney Houston morreu em fevereiro de 2012 por "afogamento acidental", apesar de existirem indícios de doença cardíaca e vestígios de cocaína, que teriam contribuído para o óbito.