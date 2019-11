Keanu Reeves, de 50 anos, posou pela primeira vez com a namorada, Alexandra Grant, de 46 anos. O ator surgiu na gala LACMA Art + Film de mão dada com a artista plástica, um momento raro uma vez que eu Keanu é tão discreto no que toca à sua vida pessoal que pouco ou nada se sabe sobre os seus relacionamentos.

De acordo com a imprensa internacional, o ator e a artista conhecem-se há vários anos uma vez que Alexandra colaborou com o ator na produção de dois livros seus.

Nas redes sociais, os fãs do ator ficaram histéricos com a notícia uma vez que Keanu não assumia publicamente um relacionamento há décadas.

"Oh meu deus, não acredito!", "Quão raro é ver um ator namorar com uma mulher madura", "Eles estão tão felizes!", "Esse homem merece tudo", pode ler-se em vários comentários nas redes sociais.