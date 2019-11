Nove meses depois do nascimento de Alexander, Richard Gere prepara-se para ser pai novamente ao lado da ativista espanhola Alejandra Silva, segundo a Hola, bebé nascerá na primavera de 2020.

A mesma publicação avança que Alejandra Silva já ultrapassou o terceiro mês de gestação. Richard Gere tem uma diferença de 34 anos da mulher e a história de amor começou em 2014, em Itália.

O ator, de 70 anos, é pai de Homer James, de 20 anos, fruto do seu anterior casamento com a modelo Carey Lowell, com quem manteve uma relação durante 11 anos.

Já Alejandra Silvia tem também um filho de uma relação anterior. Um menino de sete anos, Albert.

Getty Images