José António Reyes morreu no passado mês de junho, em Espanha. O ex-jogador do Sport Lisboa e Benfica perdeu a vida depois da viatura onde seguia - um Mercedes Brabus S550, com 380 cavalos - se ter despistado devido à velocidade a que seguia, 237 km/hora, de acordo com o jornal Mundo Deportivo.

Meses depois do trágico acidente, a viúva do jogador, Noelia López deu uma entrevista ao programa 'Viva la Vida' e, durante a conversa, revelou como tem lidado com a morte do companheiro.

"Estou a tentar seguir com a minha vida, como qualquer outra mulher na minha situação que tenha filhos, da melhor maneira possível, tentando seguir em frente e nada mais. O tempo fará com que a dor se transforme noutra coisa" revelou.

Ainda visivelmente abatida, Noelia vai partilhado também algumas fotografias e declarações de amor ao marido nas redes sociais.

Recorde-se que José António Reyes tinha apenas 35 anos.