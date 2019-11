Reprodução Instagram, DR

Foi na Casa do Presidente, em Monsanto, durante um cocktail da ISDIN que o site do Fama Show falou com Cinha Jardim sobre a nova fase que se adivinha: ser avó em dose dupla.

Carolina Jardim, mais conhecida por Isaurinha Jardim, está grávida do primeiro bebé, uma menina. Mas como terá contado a grande novidade à mãe?

"Mãe, posso ir almoçar a casa? Vou com o Leo [Leonardo Mota]”, recordou Cinha Jardim, sem suspeitar o motivo da visita. "E... eles estavam assim...até pensei que iam casar, assustei-me imenso porque iria ser do nada, nem há uma razão especial”, confessa a comentadora da TVI.

"Não, mãe. Sabe... estamos à espera de bebé", disse a filha mais nova. "Eu fiquei derretidíssima. Eu olho para ela com uma bebé, como uma menina, continua a ser uma menina. Mas já tem 27 anos. É uma mulher", explica.

“E qual não é a minha surpresa que tenho também [a gravidez] da Pimpinha?! É uma alegria muito grande", revela. Recorde-se que Isaurinha Jardim foi surpreendida pelas amigas com um baby shower.