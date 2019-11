NurPhoto

Esta quinta-feira, 31 de outubro, foi Dias das Bruxas, mundialmente conhecido como o Halloween. Quem decidiu celebrar a data em terras portuguesas foi o famoso jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho.

O jogador brasileiro, de 39 anos, marcou presença na festa do Lust in Rio que levou até à zona do Cais do Sodré cerca de 5 mil pessoas. No entanto, não será a primeira vez que Ronaldinho decide celebrar neste local pois é cliente habitual aos domingos há algum tempo.

Marcou mesa privada e terá ficado até ao final da noite. Celebrou junto da manager, Joana Reis, que aparece ao seu lado na fotografia abaixo. Ora veja.