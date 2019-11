A família de Bibá Pitta vai voltar a crescer. Foi na noite desta quinta-feira, 31 de outubro, que a filha, Maria Pitta Paixão, revelou aos seguidores, na sua conta de Instagram que vai voltar a ser mãe.

Na publicação que fez a anunciar a chegada, a filha de Bibá Pitta publicou uma imagem da ecografia e outra da barriga que já se começa a notar. Veja abaixo.

Na legenda da publicação, Maria Pitta escreveu: "Plus ONE ♥️" (Mais um). Recorde que Maria Pitta Paixão já tem um filho, Duarte, de três anos, fruto da relação com Gui Paixão.

