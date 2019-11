Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, 1 de novembro, a cantora Ana Malhoa decidiu voltar atrás no tempo e surpreendeu os fãs nas redes sociais.

A filha de José Malhoa recordou um dos seus primeiros momentos no mundo da música, uma atuação onde surge ao lado do seu pai. No vídeo, que partilhou na sua conta de Instagram aparece quase irreconhecível. Veja no vídeo abaixo.

Na legenda da publicação, Ana Malhoa escreveu: "É a minha vida , amo a música e todos aqueles que continuam juntos nesta caminhada... a miúda sonhou...aquele brilho no olhar continua igual, porque ainda há muito mais para realizar ❤️".

Nos comentários os fãs partilharam mensagens repletas de elogios e orgulho: "Iremos acompanhar-te e apoiar-te sempre 😘", "Parabéns Ana e continua sempre a ser como és maravilhosa😘", "Tão... Mas tão fixe! 🌟❤️🌟".