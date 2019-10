Instagram

Cláudia Vieira brindou os seus seguidores no Instagram com uma bonita fotografia da sua família. Na imagem, a apresentadora do Fama Show aparece na cama com o marido, Samuel Fortuna, e os filhos, Rodrigo, de oito anos, e Carolina, que completa um ano no final deste mês, e na legenda lê-se: “Podia ser sempre domingo”.

Os fãs de Cláudia não podiam estar mais de acordo com esta afirmação. “Também concordo amiga” e “Que família maravilhosa”, comentaram.

