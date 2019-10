Kylie Jenner e Drake estão juntos? Os rumores surgiram na US Weekly, e já se espalharam um pouco por toda a imprensa, depois da publicação revelar informações de duas fontes próximas.

«Leia ainda: Kylie Jenner confirma fim de relação com Travis Scott e comenta rumores de que estaria próxima de ex-namorado»

De acordo com a revista, O rapper e a socialite estiveram muitos cúmplices na festa de aniversário do músico, no passado dia 24 de outubro.

"A Kylie passou imenso tempo com o Drake e os amigos. Ela estava a cantar as músicas dele e a dançar mas não estava a dançar com ele, mas parece que eles têm uma conexão" contou uma fonte à publicação. "Eles estavam a gostar da companhia um do outro. Divertiram-se e a Kylie estava sempre a rir. Ela parecia muito feliz e parecia existir uma atração" contou outra fonte.

Os rumores surgem menos de um mês depois de Kylie e Travis Scott se separarem.