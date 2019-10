Instagram

Margarida Corceiro festejou o seu 17.º aniversário e nesse dia partilhou uma fotografia nas redes sociais, onde muitos anónimos e famosos lhe deixaram mensagens de parabéns. Entre elas uma muito especial e enigmática: a de João Félix, o ex-jogador do Benfica, de 19 anos, que é apontado como seu namorado.

Embora nenhum dos dois tenha assumido publicamente a relação, a atriz da TVI já saiu várias vezes em defesa do futebolista nas redes sociais e no dia de aniversário da suposta namorada, Félix não resistiu a comentar o post com dois emojis com olhos em forma de coração, como sinal de paixão.

Numa conversa recente com o FamaShow.pt durante a festa da YSL, em Lisboa, a atriz não oficializou a relação, mas também não negou que o amor andava no ar. "Admiro muito o trabalho dele", confessou entre risos envergonhados. "Mas sou sportinguista", concluiu com humor.