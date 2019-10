Reprodução Instagram, DR

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert acabam de aumentar a a família. Este domingo, 27 de outubro, o casal deu as boas-vindas à filha mais nova, a pequena Maria Manoela. A novidade foi pela atriz e apresentadora brasileira na sua página de Instagram através de uma fotografia em que é possível ver um dos pés da bebé.

"Nossa guria, Maria Manoela nasceu cheia de saúde as 6h40 da manhã, desse domingo, em São Paulo de parto normal, com 3.5 kg. A família está radiante!Obrigada pelos votos de todos os amigos da vida e do Instagram. Agora, vamos descansar um pouquinho", começou por escrever.

"Amor, Rodrigo Hilbert, te amo até o infinito! Obrigada pelo pai e marido amado e companheiro que tu és. Que aventura! "Beijos de amor, Fernanda", rematou, aproveitando para ser declarar ao marido.

Recorde-se que Rodrigo e Fernanda são também pais de dois meninos gémeos, João e Francisco, de dez anos.

