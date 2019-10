1 / 2 Paul Morigi 2 / 2 Paul Morigi

Discreto no que diz respeito à vida familiar, Bradley Cooper surpreendeu tudo e todos ao surgir acompanhado pela filha, Lea de Seine, de dois anos, na 22.ª edição do Prémio Mark Twain Prize For American Humor, que decorreu este domingo, 27 de outubro, em Washington, nos Estados Unidos.

Pai e filha roubaram todas as atenções, sendo evidente a grande cumplicidade do ator norte-americano com a menina.

Recorde-se que Lea de Seine é fruto do relacionamento de Bradley Cooper com Irina Shayk. O ator e a manequim russa separaram-se há vários meses, colocando um ponto final numa relação de quatro anos. Atualmente, o ex-casal partilha a custódia da menina.

>> Irina Shayk e a filha vestem-se de igual e são fotografadas sem Bradley Cooper num passeio por Nova Iorque <<