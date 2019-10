Tatá Werneck e o companheiro, Rafael Vitti, estão em êxtase com a chegada da filha. A bebé nasceu no passado dia 23 e as primeiras imagens foram partilhadas minutos depois nas redes sociais de ambos. Já o nome, esse, demorou mais a ser divulgado e já havia alguns fãs impacientes.

Mas o segredo já foi desvendado: a primeira filha da famosa atriz e apresentadora brasileira chama-se Clara Maria Werneck Vitti!

Recorde-se os primeiros meses de gestação não foram fáceis para Tatá, por se tratar de uma gravidez de risco. Ainda assim, conseguiu trabalhar praticamente até ao fim, mas mais recentemente dedicou-se aos preparativos para a chegada da bebé. Espreite aqui os detalhes da decoração do quarto da menina!

Veja também o emocionante vídeo abaixo, que mostra a primeira vez que Tatá Werneck sentiu a bebé a mexer-se dentro da barriga e não conteve as lágrimas: