Michael Kovac

O concerto que Elton John tinha agendado em Indianápolis, nos Estados Unidos, este sábado, 26 de outubro, acabou por não acontecer devido a problemas de saúde do cantor. A notícia foi confirmada pelo próprio nas suas redes sociais.

"É com o coração mais pesado que sou forçado a divulgar a notícia de que estou extremamente doente e, portanto, incapaz de atuar em Bankers Life Fieldhouse hoje à noite”, começou por escrever o artista britânico, de 72 anos, confessando-se triste por “desiludir” os seus fãs.

Mas, a verdade é que, pelos comentários que se leem na internet, mais do que dececionados, os admiradores de Elton John estão essencialmente preocupados com a sua saúde porque não chegou a ser revelado o motivo concreto do cancelamento do espetáculo. Não se sabe se se trata de algo passageiro ou se pode ser algo mais grave. Certo é que a atuação foi reagendada para o dia 26 de março de 2020.