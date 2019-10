1 / 12 Tiago Caramujo 2 / 12 Tiago Caramujo 3 / 12 Tiago Caramujo 4 / 12 Tiago Caramujo 5 / 12 Tiago Caramujo 6 / 12 Tiago Caramujo 7 / 12 Tiago Caramujo 8 / 12 Tiago Caramujo 9 / 12 Tiago Caramujo 10 / 12 Tiago Caramujo 11 / 12 Tiago Caramujo 12 / 12 Tiago Caramujo

Esta sexta-feira, 25 de outubro, foi a vez de Diogo Miranda, Sophia Kah e Miguel Vieira (ver aqui) apresentaram as suas propostas para a próxima estação quente.

Como é habitual, foram várias as caras conhecidas que fizeram questão de marcar presença no maior certame de moda do norte do país. Iva Lamarão, Luís Borges e Carina Caldeira foram algumas das celebridades que passaram pela Alfândega do Porto,.