Albano Jerónimo é um homem casado. Segundo a revista VIP, o ator trocou alianças com Francisca van Zeller, no dia 26 de agosto, o dia de aniversário da enóloga. A cerimónia aconteceu no Porto e a noiva adotou o noivo do marido.

Juntos há dois anos, Albano e Francisca prezaram sempre pela discrição, mantendo a relação afastada dos holofotes. Ainda assim, o ator não se inibe de partilhar nas redes sociais várias fotografias em que surge ao lado da companheira.

Recorde-se que o ator de Nazaré é pai de uma menina, Francisca, de seis anos, fruto da anterior relação com a atriz, Cláudia Chéu.

