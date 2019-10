Reprodução Instagram, DR

Já não é a primeira vez que Dolores Aveiro vai até Fátima e partilha o momento nas redes sociais. Ainda no fim de janeiro do ano passado a mãe de Cristiano Ronaldo mostrou uma fotografia com duas amigas em frente ao santuário.

Esta sexta-feira, dia 25, a matriarca do clã Aveiro publicou uma fotografia onde surge no meio da multidão a agarrar umas velas. “Em Fátima pedindo por todos, sexta-feira abençoada”, lê-se na descrição do Instagram.

Mas Dolores não está sozinha: faz-se acompanhar por duas amigas e pela filha, Elma Aveiro, que também fez questão de registar o momento nas redes sociais. “Em Fátima pedindo por nós…”, escreveu a irmã do craque português.

Reprodução Instagram, DR