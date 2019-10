Instagram

Nos últimos dias, Laura Galvão foi notícia por estar a trabalhar como empregada de mesa numa pastelaria de Setúbal. Sem trabalho em televisão há já algum tempo, a atriz tem feito outras coisas, mas não esconde a indignação por isso ser motivo de notícia. “Eu estive num restaurante a lavar loiça, ainda estava grávida da Índia (…), já estive no Casino de Tróia como caixa e agora estou ali na pastelaria a fazer umas horas”, disse no programa das manhãs da TVI. “Quando soube no domingo estava a trabalhar noutra coisa completamente diferente e vou ao telemóvel e comecei a receber mensagens e telefonemas de revistas, que não atendi. Quando foi para falar do meu filme, não me ligaram e agora, porque sabem que estou a trabalhar num café, quiseram saber de mim”, acrescentou.

Nesta ocasião, Laura Galvão deixou claro que não pôs de parte a representação e que, simplesmente, não têm surgido oportunidades, apesar de continuar a ir a castings. “Não fiquei para o último filme de Diogo Morgado, não por não ter qualidade, mas porque não encaixava na personagem”, exemplificou.

Recorde-se que Laura Galvão participou na série juvenil Morangos Com Açúcar e depois entrou noutras produções da TVI e da SIC, tendo o seu último trabalho em televisão sido em 2018, na novela A Herdeira.

Veja o vídeo que mostra a atriz na pastelaria onde trabalha: