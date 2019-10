Foi esta terça-feira, 22 de outubro, que Júlia Pinheiro recebeu algumas críticas em relação ao look que escolheu para apresentar o programa Tardes da Júlia. A apresentadora optou por um vestido verde seco que tinha um decote em v - que não foi bem "recebido" pelos espetadores.

Houve quem não deixasse de reparar e afirmasse que o decote era um "exagero". Depois de ter ficado ao corrente dos comentários, a apresentadora das tardes da SIC, escreveu uma crónica para o seu blog a falar sobre o sucedido, intitulando o texto de 'O decote'.

"Tenho um vestido verde que já usei vezes sem conta. Nas mais variadas situações, em ocasiões familiares e também em estúdio. Por isso, o meu espanto com o espanto de quem, ontem, se fixou na parte acima da cintura da silhueta", começou por escrever. Júlia afirmou ainda que "não é a primeira vez que acontece. A televisão tem esta faceta de fazer sobressair alguns detalhes físicos que, de outra forma, não passariam disso mesmo: um detalhe".

Por fim admitiu ainda que não era a primeira vez que tinha ocorrido uma situação semelhante e que não haveria qualquer problema se efetivamente quisesse mostrar alguma coisa, mas não foi o caso. "Nada contra quem mostra tudo ou quem mostra o que quiser. Eu até sou fã da rainha dos decotes, Marilyn Monroe. E eu até gosto muito de uma parte do meu corpo: as pernas. E mesmo assim não as mostro todas", finalizou.

Reprodução Instagram, DR