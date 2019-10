Jake Gyllenhaal é o novo herói da internet, isto porque o ator salvou um cão nas ruas de Nova Iorque. De acordo com alguns meios de comunicação internacionais, Jake terá ajudado uma mulher cujo cão se soltou e ficou em pânico no meio do trânsito de Manhattan.

Segundo algumas testemunhas, o cão, um dogue alemão, fugiu da dona e uma vez que esta não teve força de o agarrar, devido ao porte do animal, o cão acabou por ficar solto no meio dos carros.

Do incidente há apenas uma fotografia de Jake a devolver o animal à mulher. Espreite em baixo.