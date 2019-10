Instagram

Foi com o humor que a caracteriza que Tatá Werneck anunciou ao mundo o nascimento da sua primeira filha. “Minha neném nasceu ❤️ Estava com tanto medo que pensei em fugir do hospital durante a noite. Mas escalar prédios grávida é muito difícil, ainda mais para quem já não escalava sem estar grávida”, começou por escrever a atriz e apresentadora de televisão brasileira. “P.S.: normalmente as pessoas vão bem bonitas para a sala de parto. Eu ouvi a frase: ‘A senhora gostaria de pentear o cabelo?’”, concluiu.

Recorde-se os primeiros meses de gestação não foram fáceis para Tatá, por se tratar de uma gravidez de risco. Ainda assim, conseguiu trabalhar praticamente até ao fim, mas mais recentemente dedicou-se aos preparativos para a chegada da bebé. Espreite aqui os detalhes da decoração do quarto da menina, que é fruto da relação da apresentadora com Rafael Vitti.

