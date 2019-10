Reprodução Instagram, DR

Já não é novidade para ninguém o romance de Bruno Cabrerizo e Carol Castro. Os dois atores apaixonaram-se durante as gravações da novela Órfãos da Terra e já não escondem a paixão que os une.

Em declarações ao jornal O Globo, a atriz garantiu que o casal está numa fase de conhecimento. “."Fora [dos bastidores], estamos nos conhecendo, como duas pessoas solteiras. Deixamos acontecer, sem nomenclaturas por enquanto”, referiu.

Também Bruno Cabrerizo assumiu não sentir pressões. “A Carol é solteira, eu também, então, qual é o problema? Não tem. Estamos nos conhecendo, nada além disso”, declarou, citado pela revista Caras Brasil.

Recorde-se que Carol Castro terminou, em março passado, o casamento de três anos com o violinista, Felipe Prazeres, com quem tem uma filha, de dois anos. Já a última relação conhecida de Bruno Cabrerizo foi com a jovem atriz, Kelly Bailey. Os dois namoraram durante dois anos.