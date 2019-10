Rafael Nadal e Mery Perelló subiram ao altar no passado sábado, dia 19 de outubro. O casal deu o sim perante o olhar atento de 350 convidados, numa cerimónia em Palma de Maiorca, onde marcaram presença os reis eméritos de Espanha, Juan Carlos e Sofía, conforme avança a revista Hola.

De acordo com o El País, o tenista e a companheira fizeram os possíveis para manter o casamento longe dos holofotes. Por isso, foram feitas diversas exigências aos convidados. Segundo o jornal espanhol, foi pedido às pessoas que deixassem de lado os telemóveis de forma a evitar que as imagens do enlace fossem divulgadas nas redes sociais.

À exceção dos reis Juan Carlos e Sofía, o treinador Carlos Moyá e a sua esposa Carolina Cerezuela, que se deslocaram nos próprios veículos, todos os outros chegaram ao local num autocarro. Quando entraram no meio de transporte encontraram uma nota onde se podia ler: "Gostaríamos que aproveitasse o nosso casamento e que foose o mais discreto possível. Quando chegar, vai encontra um armário para poderes deixar o telemóvel".

Recorde-se que Rafael Nadal e Mery Perelló estão juntos há 14 anos. O pedido de casamento aconteceu em Roma em maio do ano passado.