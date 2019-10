Lucas Lucco cancelou todos os concertos que tinha agendados. O cantor anunciou em comunicado, nas redes sociais, que se iria afastar dos palcos uma vez que a noiva, Lorena Carvalho, teria sofrido um aborto espontâneo.

"O cantor Lucas Lucco não irá realizar os espetáculos do Festival A6, em Umuarama, PR (19) e no Band Farra Fest, em Mogi Mirim, SP (20). O motivo é a saúde da noiva, Lorena Carvalho. Após sofrer um aborto espontâneo, com dois meses de gestação, Lorena não se sentiu bem e teve que ser internada. O seu quadro é estável. O Lucas está ao lado da noiva, oferecendo toda atenção e apoio necessário. O cantor reitera o seu compromisso com todos os fãs e público que acompanham o seu trabalho e pede compreensão neste momento. Obrigado", pode ler-se na publicação das redes sociais.

De acordo com a imprensa brasileira, Lorena terá sido internada no hospital na madrugada de sexta-feira, dia 18 de outubro. O casal esperava o primeiro filho em comum.

Recorde-se que Lucas Lucco e Lorena ficaram noivos em agosto e anunciaram a gravidez no início do mês.