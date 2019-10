Instagram

Nasceu no passado dia 11 de outubro o segundo filho de Amber Rose, fruto da sua relação com o empresário Alexander Edwards. A notícia foi partilhada pelo pai orgulhoso nas redes sociais. “Slash Electric Edwards… O mundo é nosso agora ❤️ Obrigado Amber Rose por me amares tanto ao ponto de sujeitares o teu corpo a isto para trazeres ao mundo o meu filho. Eu nunca teria sido tão forte como tu. Slash, uma estrela do rock”, escreveu na legenda de uma fotografia de um momento de ternura entre pai e filho.

Recorde-se que Amber Rose anunciou a sua gravidez no passado mês de abril, meses depois de terem surgido na imprensa internacional os rumores de romance com Alexander Edwards. A manequim, de 35 anos, já é mãe de Sebastian, de seis anos, nascido do casamento com Wiz Khalifa.

