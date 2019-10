Instagram

Depois de um período difícil, marcado pelo fim do seu casamento com José Loreto, devido a uma alegada traição do ator que foi tornada pública, Débora Nascimento está novamente apaixonada e já não o esconde. Esta sexta-feira, dia 19, a atriz brasileira divertiu-se na companhia do namorado, o dermatologista Luis Perez, na festa de aniversário deste. Os dois não evitaram as câmaras e ainda trocaram gestos de carinho, mostrando que estão felizes.

Recorde aqui o escândalo que ditou a separação de Débora Nascimento e José Loreto. O casal tem uma filha em comum, Bella, de um ano.