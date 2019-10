1 / 8 Reprodução Instagram, DR 2 / 8 Reprodução Instagram, DR 3 / 8 Reprodução Instagram, DR 4 / 8 Reprodução Instagram, DR 5 / 8 Reprodução Instagram, DR 6 / 8 Reprodução Instagram, DR 7 / 8 Reprodução Instagram, DR 8 / 8 Reprodução Instagram, DR

Esta semana Luís Figo e Helen Svedin estiveram no programa 'El Hormiguero', apresentado por Pablo Motos, para promover a nova campanha publicitária que protagonizou com a mulher para a marca espanhola Cortefiel. Espreite a galeria acima!

Durante a conversa, o antigo jogador e a bela sueca foram confrontados pelo rosto do programa espanhol com uma famosa frase de Ronaldo Nazário e reagiram com muito humor. Recorde-se que os jogadores foram companheiros de equipa no Real Madrid.

Ronaldo estava sempre em festas, saia várias vezes por semana. “Certo dia, Florentino Pérez [Presidente do Real Madrid] perguntou-me porque é que eu não ficava em casa, como o Figo. E eu respondi-lhe: ‘Presidente, se eu tivesse a mulher do Figo…", terá dito o jogador brasileiro.

O antigo jogador da seleção nacional revelou que se lembra de ouvir o comentário e não se importa: “Já sabia porque isso já tinha sido comentário no balneário. Perdoei o Ronnie porque ele está sempre na brincadeira”, contou.

“De qualquer forma, ele não sabia que eu só saía de casa quando a minha mulher estava a dormir”, brincou o português.

Ao lado da mulher, Luís Figo aproveitou ainda para a elogiar, descrevendo-a como "elegante, sensível, bela, uma grande mãe e, acima de tudo, é muito boa pessoa". Veja as fotografias de Helen Svedin na galeria abaixo!

