Reprodução Instagram, DR

Bombali, no Senegal. Esta é a cidade, com cerca de dois mil habitantes, que viu nascer Sadio Mané e que este não esquece. Os pais não apoiavam o sonho do filho: fugiu dos progenitores por duas vezes para ir jogar à bola. Uma das vezes escondeu a mala de viagem numa mata e, no dia seguinte, foi até Dakar, realizar testes.

O amor pelo futebol era tão grande que até saiu de casa sem tomar banho e usou um par de chuteiras com remendos - depois foi 'gozado' até se aperceberem do seu talento. Foram estes os primeiros passos, humildes, na carreira do jogador do Liverpool.



Durante uma entrevista ao site TeleDakar, Sadio foi questionado sobre a razão pela qual prefere ajudar monetariamente a sua terra natal, em vez de optar pela ostentação, como muitos dos desportistas fazem. "Para que quero 10 Ferraris, 20 relógios com diamantes ou dois aviões? Que felicidade estes objetos trarão, a mim e ao Mundo?", respondeu.



O craque senegalês, de 27 anos, não nasceu num berço de ouro, mas com muita força de vontade conseguiu chegar onde está hoje, sendo um dos melhores avançados do momento em Inglaterra e com um salário milionário. "Eu passei fome, trabalhei no campo e sobrevivi a tempos muito difíceis. Joguei futebol descalço [as balizas eram feitas com pedras], não fui à escola, mas hoje, com o que ganho graças ao futebol, posso ajudar a minha gente", continuou.

O jogador doou 200 mil euros para a construção de um centro educativo, em Bambali. "Construímos escolas, um estádio, damos roupas, sapatos, comida às pessoas que vivem em pobreza extrema. Dou 70 euros por mês a todas as pessoas de uma região extremamente pobre do Senegal, o que ajuda na economia familiar."

No ano passado, antes da final da Champions, Sadio enviou 300 camisolas do Liverpool para cidade natal. "Não preciso de exibir carros de luxo, casas luxuosas, viagens e até aviões. Prefiro que a minha gente receba um bocadinho do que a vida me deu", rematou.