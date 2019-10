Depois de Ana Moura ter comentado o fim do namoro com Rúben da Cruz (ver aqui), chegou a vez do manequim pronunciar-se sobre o assunto. Em declarações ao programa Passadeira Vermelha, da SIC CARAS, durante a ModaLisboa, Rúben garantiu que o seu coração está "super tranquilo" e não poupou elogios à ex-namorada.

"A Ana é uma menina muito querida. Eu sinto um carinho enorme por ela e gosto muito dela. É só isso o que eu tenho a dizer", confidenciou, reforçando que ficou uma grande amizade entre os dois.

Já no que diz respeito à vontade de voltar a amar, o manequim afirmou estar "focado no meu trabalho".

Recorde-se que o casal Ana Moura e Rúben da Cruz assumiram a relação em agosto de 2017. O namoro terá chegado ao fim no início deste ano.