Desde que foi forçado a sair do Sporting, Bruno de Carvalho tem atravessado momentos difíceis e recentemente terá mesmo tomado a decisão de sair do seu apartamento de luxo no Lumiar, em Lisboa, e está agora a viver em casa da namorada, nos arredores de Cascais.

O Correio da Manhã adianta que o apartamento – um duplex com três quartos, uma pequena cozinha, um terraço privativo com jacuzzi, sistema de som e vista ampla para o Estádio de Alvalade – está agora a arrendar por 2 mil euros por mês, depois da renda inicial ter sido de 2500 euros e depois ter passados para 2200.

Por lhe ter sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência no âmbito do processo da invasão à Academia de Alcochete, o antigo presidente leonino está obrigado a apresentar-se de 15 em 15 dias no posto da GNR de Alcabideche. O julgamento por terrorismo está marcado já para o mês de novembro e o processo conta com mais 44 arguidos.

Bruno de Carvalho está desempregado há mais de um ano e já disse em diversas entrevistas que gastou todas as suas poupanças. Fontes próximas revelaram ao CM que o antigo dirigente do Sporting tem revelado dificuldades em pagar a pensão de alimentos das três filhas: Catarina, de 15 anos, Diana, de quatro, e Leonor, de 18 meses.