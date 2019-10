Tommaso Boddi

A família de Miranda Kerr e de Evan Spiegel, CEO do Snapchat, acaba de aumentar. O casal deu as boas-vindas ao segundo filho em comum. A notícia é avançada pela imprensa internacional, que dá conta do sexo do bebé: um menino chamado Myles.

"Estamos muito felizes com a chegada de Myles e, portanto, agradecemos as palavras as felicitações de todos neste período especial", referiu um representante do casal, citado pela revista People.

Recorde-se que a modelo é também mãe de Hart, com um ano e meio, e Flynn. Este último, fruto do anterior relacionamento com o ator, Orlando Bloom.