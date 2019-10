1 / 6 Instagram 2 / 6 Instagram 3 / 6 Instagram 4 / 6 Instagram 5 / 6 Instagram 6 / 6 Instagram

Mariana Seara Cardoso e o marido, Domingos Domingues, foram pais pela quinta vez no passado sábado, 12 de outubro. O casal, que se tornou conhecido depois de ter tido dois pares de gémeos – Tomás e Matilde, de cinco anos, e Maria do Carmo e Francisca, de quatro – e de Mariana ter criado o blogue Aos Pares para partilhar o dia-a-dia desta aventura familiar, deu agora as boas-vindas a Xavier.

O bebé nasceu às 23h35, com 3,310Kg e 50,2 cm e a blogger já partilhou várias fotografias impressionantes do parto com os seus seguidores. No Instagram, há também registos ternurentos dos primeiros encontros de Xavier com os irmãos. Espreite a galeria de imagens acima!

