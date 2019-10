Quem é o rosto da perfeição? De acordo com a Golden Ratio of Beauty Phi, uma escala de beleza física concebida na Grécia Antiga, a resposta é clara: Bella Hadid.

De acordo com o jornal MetroUK, os cientistas mediram as proporções faciais da modelo através da matemática, mais especificamente uma constante algébrica conhecida como Proporção Áurea, que determinou que a jovem de 23 anos tem um rosto que é 94,35% perfeito - sendo que o queixo, a posição dos olhos e a testa são as suas melhores características.

"Bella Hadid foi a clara vencedora quando todos os elementos do rosto foram medidos para a perfeição física. Ele teve a maior leitura geral do queixo, que, com uma pontuação de 99,7%, representa apenas 0,3% de ser o caminho perfeito", revelou Julian De Silva, cirurgião cosmético facial na famosa Harley Street, em Londres.

Em segundo lugar na lista ficou Beyoncé com um rosto 92,44% perfeito, seguindo-se de Amber Heard, Ariana Grande e Taylor Swift. Na sexta posição ficou Kate Moss, com Scarlett Johansson, Natalie Portman, Katy Perry e Cara Delevingne completando assim o top 10.

"Bella também ficou em segundo lugar atrás de Scarlett Johansson pelo posicionamento dos seus olhos. Beyoncé ficou em segundo lugar, pontuando as notas mais altas no formato do rosto (99,6%) e obtendo pontuações muito altas nos olhos, região das sobrancelhas e lábios", acrescentou o cirurgião.

"Estas novas técnicas de mapeamento de computador permitem-nos resolver alguns dos mistérios sobre o que torna alguém bonito fisicamente e a tecnologia é útil no planeamento da cirurgia dos pacientes. Bem, achamos que todos são impressionantes", remata.