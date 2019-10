1 / 3 2 / 3 3 / 3

A Samsung anunciou, esta quarta-feira, 16 de outubro, uma das suas mais ousadas campanhas: oferecer aos seus utilizadores a oportunidade de terem uma selfie sua com o espaço como fundo.

Cara Delevingne, atriz, modelo e filantropa, é o rosto da missão SpaceSelfie. A artista anunciou a campanha através da sua conta de Instagram, recebendo uma visita inesperada de um astronauta, que lhe ofereceu um telemóvel Galaxy S10 5G para que ela pudesse tirar a primeira SpaceSelfie do mundo. A imagem será apresentada no dia 23 de outubro durante um evento repleto de estrelas, no recém-inaugurado espaço Samsung KX, em Kingscross Londres.

“Adoro a ideia de viagens no espaço, e mal posso esperar por participar na missão SpaceSelfie da Samsung e tornar-me a primeira pessoa a ter uma selfie no espaço. Já comecei a pensar de que forma irei tornar esta selfie uma das mais épicas de todos os tempos e como será a reação dos meus fãs a este desafio e oportunidade de terem as suas próprias selfies no espaço”, confidenciou a atriz.

Como a missão SpaceSelfie será realizada

Um balão de grande altitude com metade do tamanho de um campo de basquetebol (10.5m x 18m) será lançado numa plataforma na Dakota do Sul nos Estados Unidos. Nesse balão estará uma caixa de carga personalizada e no seu interior o Galaxy S10 5G que irá atingir os 64 900 pés de altitude (cerca de 19.800 metros).

A caixa que guarda o dispositivo móvel foi desenhada para garantir que as fotografias tiradas têm a melhor qualidade possível, considerando a curvatura do planeta e o reflexo da luz emitida pelo sol. A energia solar irá alimentar tanto a caixa que guarda o Galaxy S10 5G, como o próprio dispositivo móvel.