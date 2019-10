Reprodução Instagram, DR

Há poucos dias que Vera Fernandes, locutora da rádio Comercial, foi mãe pela segunda vez - ora recorde aqui. E, desde aí, Vera tem mostrado nas redes sociais como tem sido a chegada do pequeno Henrique ao mundo, veja aqui.

Esta terça-feira, 15 de outubro, a locutora partilhou mais uma fotografia que deixou os seguidores completamente derretidos. Na imagem, Fernando Solera, com quem Vera mantém uma relação, surge a pegar no bebé recém-nascido ao colo enquanto a filha mais velha, Francisca, de três anos, o abraça.

"Que foto mais linda 😍", "Daquelas para emoldurar ❤️", "Amor!!! É isto a ilustração do amor.... ❤️❤️", "Uma delícia de foto!!! Só faltava ver a cara da mamã que devia estar a babar do outro lado do telemóvel 😍", foram alguns dos comentários.