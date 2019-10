Reprodução Instagram, DR

Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford e Rende Gerber, tem 18 anos e já está a dar que falar no mundo da moda. Claro que o facto de ser filha de uma das maiores modelos de sempre torna a situação mais caricata e chamativa.

E ao que parece, não foi só o talento para a moda que Kaia herdou de Cindy Crawford. Num ensaio que escreveu para a Vogue a modelo explica como é cada vez mais clara a semelhança entre ambas: "Desde o primeiro dia, que as pessoas desta indústria se surpreendiam com a semelhanças com a minha mãe", começou por escrever. "E à medida que vou ficando mais velha, isso é ainda mais gritante. Não só a nível visual mas em tudo. Desde a forma de estar à voz", continuou.

No entanto nem sempre foi assim. Até recentemente, a filha de Cindy Crawford nunca tinha sentido as semelhanças: "Não costumava ver essas semelhanças mas agora quando olho para uma foto tenho de reparar duas vezes para perceber qual de nós é", confessou. A jovem de 18 anos afirmou ainda que aquilo que a deixa mais orgulhosa é quando mencionam como as suas personalidades são parecidas: "O maior elogio é quando alguém diz que eu ajo como a minha mãe agiria".