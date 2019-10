Cristiano Ronaldo alcançou o golo número 700 esta segunda-feira, dia 14 de outubro, ao serviço da seleção. O craque português marcou um penalti frente à Ucrânia e completou assim a marca extraordinária de 700 golos na sua carreira.

O primeiro golo do jogador foi em 2002, pelo sporting, em outubro de 2002. Até ao momento CR7 conta com 450 golos ao serviço do Real Madrid, 118 pelo Manchester United, 95 pela Seleção Nacional, 32 no Juventus e 5 pelo Sporting.

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo publicou um vídeo com alguns dos melhores momentos da sua carreira. Veja em cima!